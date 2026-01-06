Qu’est-ce que hi Dollar ?

hi exploite la technologie blockchain pour créer des services animés par la communauté. Les membres de hi sont les principaux acteurs de cet écosystème, et l’entreprise s’engage à maximiser la valeur pour ses membres – et non les bénéfices.

En quoi hi Dollar est-il unique ?

Notre premier produit est un portefeuille numérique qui offre aux membres une expérience de paiement aussi fluide que possible via les messageries sociales (initialement Telegram et WhatsApp, puis LINE, Facebook Messenger et d’autres). Pour en savoir plus, rendez-vous sur hi.com.

Quel est le prix actuel de hi Dollar ?

Négocié à $0.00004891, hi Dollar a affiché une variation de prix de 0.31 % au cours des dernières 24 heures.

Comment l'offre de tokens influence-t-elle la valorisation de HI ?

L'offre joue un rôle majeur : avec 65859645815.0 tokens en circulation, la rareté ou l'inflation peut influencer significativement le comportement des prix sur le long terme.

Quelle est la capitalisation boursière de hi Dollar ?

Sa capitalisation boursière s'élève à $3219939, ce qui lui vaut le rang n°2583 dans le monde et témoigne de l'ampleur de l'adoption du réseau.

Quelle est l'activité de trading sur 24 heures ?

HI a enregistré un volume d'échanges de $--, ce qui reflète sa liquidité actuelle et l'activité des utilisateurs.

Quelle est la fourchette de prix sur 24 heures ?

Il s'est échangé entre $0.00004767 et $0.00004934, aidant ainsi les investisseurs à évaluer la dynamique à court terme.

Comment hi Dollar s'intègre-t-il dans la catégorie BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Animoca Brands Portfolio ?

En tant que token BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Animoca Brands Portfolio, HI concurrence d'autres actifs similaires en fonction de son utilité, de son offre, de son adoption et des tendances de performance.

Quelles sont les tendances économiques à long terme du token ?

Les émissions, les brûlures, les calendriers de déverrouillage et les récompenses de staking — souvent liés à l'économie de -- — peuvent affecter l'offre future et la confiance du marché.