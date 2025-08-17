Informations sur le prix de HODL Coin (HODL) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.02991051 $ 0.02991051 $ 0.02991051 Bas 24 h $ 0.04878013 $ 0.04878013 $ 0.04878013 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.02991051$ 0.02991051 $ 0.02991051 Haut 24 h $ 0.04878013$ 0.04878013 $ 0.04878013 Sommet historique $ 0.04878013$ 0.04878013 $ 0.04878013 Prix le plus bas $ 0.02991051$ 0.02991051 $ 0.02991051 Variation du prix (1 h) +15.56% Changement de prix (1J) +38.12% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de HODL Coin (HODL) est de $0.04709318. Au cours des dernières 24 heures, HODL a évolué entre un minimum de $ 0.02991051 et un maximum de $ 0.04878013, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HODL est $ 0.04878013, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.02991051.

En termes de performance à court terme, HODL a évolué de +15.56% au cours de la dernière heure, +38.12% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour HODL Coin (HODL)

Capitalisation boursière $ 47.47M$ 47.47M $ 47.47M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 47.47M$ 47.47M $ 47.47M Offre en circulation 999.99M 999.99M 999.99M Offre totale 999,993,142.588262 999,993,142.588262 999,993,142.588262

La capitalisation boursière actuelle de HODL Coin est de $ 47.47M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HODL est de 999.99M, avec une offre totale de 999993142.588262. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 47.47M.