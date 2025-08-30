Qu'est-ce que Holdstation (HOLD)

Holdstation is a "product-fit community" platform designed for seamless trading and asset management. As the leading perpetual DEX on zkSync, Holdstation integrates Account Abstraction technology with its Holdstation Wallet, Holdstation DeFutures, and zkStarter launchpad, making DeFi as intuitive and user-friendly as possible. The platform supports interacting with dApps, exchanging tokens across Layer 2 and EVM chains, and trading leveraged futures up to 500x, with features like Paymaster, Batch Transactions, Spending Limits, and Social Recovery ensuring a secure, seamless user experience. Expanding to Berachain, Worldcoin Holdstation continues bridging Web2 and Web3 with innovative DeFi solutions. With A(i)gentFi, a launchpad for autonomous AI agents built on zkSync and Berachain, users can co-own and deploy adaptive, revenue-generating AI agents in seconds, redefining decentralized AI innovation.

Ressource de Holdstation (HOLD) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de Holdstation (HOLD)

Comprendre la tokenomics de Holdstation (HOLD) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token HOLD !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Holdstation (HOLD) Combien vaut Holdstation (HOLD) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de HOLD en USD est de 1.27 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de HOLD à USD ? $ 1.27 . Consultez le Le prix actuel de HOLD en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Holdstation ? La capitalisation boursière de HOLD est de $ 10.00M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de HOLD ? L'offre en circulation de HOLD est de 7.90M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de HOLD ? HOLD a atteint un prix ATH de 7.49 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de HOLD ? HOLD a vu un prix ATL de 0.600735 USD . Quel est le volume de trading de HOLD ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour HOLD est de -- USD . Est-ce que HOLD va augmenter cette année ? HOLD pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de HOLD pour une analyse plus approfondie.

