Prix de Horizon Oracles aujourd'hui

Le prix de Horizon Oracles (HORIZON) en direct est actuellement de $ 0.00000648, avec une variation de 0.00 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de HORIZON en USD est de $ 0.00000648 par HORIZON.

Horizon Oracles se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 6,476.47 et une offre en circulation de 1.00B HORIZON. Au cours des dernières 24 heures, HORIZON a été échangé entre $ 0.00000648 (plus bas) et $ 0.00000648 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.0003365, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00000614.

En termes de performance à court terme, HORIZON a varié de -- au cours de la dernière heure et de +4.93% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Horizon Oracles (HORIZON)

Capitalisation boursière $ 6.48K$ 6.48K $ 6.48K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 6.48K$ 6.48K $ 6.48K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Horizon Oracles est de $ 6.48K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HORIZON est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 6.48K.