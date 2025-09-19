Informations sur le prix de Hyperwave HYPE (HWHYPE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 57.39 $ 57.39 $ 57.39 Bas 24 h $ 59.14 $ 59.14 $ 59.14 Haut 24 h Bas 24 h $ 57.39$ 57.39 $ 57.39 Haut 24 h $ 59.14$ 59.14 $ 59.14 Sommet historique $ 59.58$ 59.58 $ 59.58 Prix le plus bas $ 54.68$ 54.68 $ 54.68 Variation du prix (1 h) -0.51% Changement de prix (1J) -2.39% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Hyperwave HYPE (HWHYPE) est de $57.48. Au cours des dernières 24 heures, HWHYPE a évolué entre un minimum de $ 57.39 et un maximum de $ 59.14, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HWHYPE est $ 59.58, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 54.68.

En termes de performance à court terme, HWHYPE a évolué de -0.51% au cours de la dernière heure, -2.39% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Hyperwave HYPE (HWHYPE)

Capitalisation boursière $ 9.22M$ 9.22M $ 9.22M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 9.22M$ 9.22M $ 9.22M Offre en circulation 160.59K 160.59K 160.59K Offre totale 160,592.3140924227 160,592.3140924227 160,592.3140924227

La capitalisation boursière actuelle de Hyperwave HYPE est de $ 9.22M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HWHYPE est de 160.59K, avec une offre totale de 160592.3140924227. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 9.22M.