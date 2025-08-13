Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de RETARD en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de RETARD.

Le prix de Illusion of Trader (RETARD) est actuellement de 0.00002636 USD avec une capitalisation boursière de $ 26.31K USD. Le prix de RETARD en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Illusion of Trader (RETARD) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Illusion of Trader en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Illusion of Trader en USD était de $ 0.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Illusion of Trader en USD était de $ 0.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Illusion of Trader en USD était de $ 0.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 -62.67% 30 jours $ 0 -- 60 jours $ 0 -- 90 jours $ 0 --

Analyse de prix de Illusion of Trader (RETARD)

Découvrez la dernière analyse de prix de Illusion of Trader : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00002503$ 0.00002503 $ 0.00002503 Haut 24 h $ 0.00007062$ 0.00007062 $ 0.00007062 Sommet historique $ 0.00007062$ 0.00007062 $ 0.00007062 Variation du prix (1 h) +1.93% Changement de prix (1J) -62.67% Variation du prix (7 j) --

Informations de marché pour Illusion of Trader (RETARD)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :