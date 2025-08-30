Informations sur le prix de in real life coin (IRLCOIN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00024585 $ 0.00024585 $ 0.00024585 Bas 24 h $ 0.00106071 $ 0.00106071 $ 0.00106071 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00024585$ 0.00024585 $ 0.00024585 Haut 24 h $ 0.00106071$ 0.00106071 $ 0.00106071 Sommet historique $ 0.00106071$ 0.00106071 $ 0.00106071 Prix le plus bas $ 0.00024585$ 0.00024585 $ 0.00024585 Variation du prix (1 h) +42.71% Changement de prix (1J) -66.16% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de in real life coin (IRLCOIN) est de $0.00035889. Au cours des dernières 24 heures, IRLCOIN a évolué entre un minimum de $ 0.00024585 et un maximum de $ 0.00106071, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de IRLCOIN est $ 0.00106071, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00024585.

En termes de performance à court terme, IRLCOIN a évolué de +42.71% au cours de la dernière heure, -66.16% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour in real life coin (IRLCOIN)

Capitalisation boursière $ 358.89K$ 358.89K $ 358.89K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 358.89K$ 358.89K $ 358.89K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de in real life coin est de $ 358.89K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de IRLCOIN est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 358.89K.