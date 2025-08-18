Informations sur le prix de Infinite Trading Protocol (ITP) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.0271361 $ 0.0271361 $ 0.0271361 Bas 24 h $ 0.0290136 $ 0.0290136 $ 0.0290136 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.0271361$ 0.0271361 $ 0.0271361 Haut 24 h $ 0.0290136$ 0.0290136 $ 0.0290136 Sommet historique $ 0.0290136$ 0.0290136 $ 0.0290136 Prix le plus bas $ 0.0271361$ 0.0271361 $ 0.0271361 Variation du prix (1 h) -0.69% Changement de prix (1J) -3.52% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Infinite Trading Protocol (ITP) est de $0.0275023. Au cours des dernières 24 heures, ITP a évolué entre un minimum de $ 0.0271361 et un maximum de $ 0.0290136, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ITP est $ 0.0290136, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0271361.

En termes de performance à court terme, ITP a évolué de -0.69% au cours de la dernière heure, -3.52% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Infinite Trading Protocol (ITP)

Capitalisation boursière $ 122.95K$ 122.95K $ 122.95K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 18.25M$ 18.25M $ 18.25M Offre en circulation 4.45M 4.45M 4.45M Offre totale 660,500,136.5351809 660,500,136.5351809 660,500,136.5351809

La capitalisation boursière actuelle de Infinite Trading Protocol est de $ 122.95K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ITP est de 4.45M, avec une offre totale de 660500136.5351809. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 18.25M.