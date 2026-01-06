Prix de Internet Capital Memes aujourd'hui

Le prix de Internet Capital Memes (ICM) en direct est actuellement de $ 0, avec une variation de 8.77 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de ICM en USD est de $ 0 par ICM.

Internet Capital Memes se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 29,343 et une offre en circulation de 990.79M ICM. Au cours des dernières 24 heures, ICM a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00210979, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, ICM a varié de +0.20% au cours de la dernière heure et de +2.03% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Internet Capital Memes (ICM)

Capitalisation boursière $ 29.34K$ 29.34K $ 29.34K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 29.34K$ 29.34K $ 29.34K Offre en circulation 990.79M 990.79M 990.79M Offre totale 990,785,089.271834 990,785,089.271834 990,785,089.271834

La capitalisation boursière actuelle de Internet Capital Memes est de $ 29.34K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ICM est de 990.79M, avec une offre totale de 990785089.271834. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 29.34K.