Prix de Invariant aujourd'hui

Le prix de Invariant (INVT) en direct est actuellement de --, avec une variation de 1.43 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de INVT en USD est de -- par INVT.

Invariant se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 35,323 et une offre en circulation de 39.56M INVT. Au cours des dernières 24 heures, INVT a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00238396, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, INVT a varié de +0.53% au cours de la dernière heure et de -17.08% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Invariant (INVT)

Capitalisation boursière $ 35.32K$ 35.32K $ 35.32K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 160.71K$ 160.71K $ 160.71K Offre en circulation 39.56M 39.56M 39.56M Offre totale 180,000,000.0 180,000,000.0 180,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Invariant est de $ 35.32K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de INVT est de 39.56M, avec une offre totale de 180000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 160.71K.