Prix de IRL ANI aujourd'hui

Le prix de IRL ANI (URI) en direct est actuellement de $ 0.00000909, avec une variation de 13.04 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de URI en USD est de $ 0.00000909 par URI.

IRL ANI se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 9,088.22 et une offre en circulation de 999.62M URI. Au cours des dernières 24 heures, URI a été échangé entre $ 0.00000923 (plus bas) et $ 0.00001046 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00006802, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00000909.

En termes de performance à court terme, URI a varié de -5.84% au cours de la dernière heure et de -38.11% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour IRL ANI (URI)

Capitalisation boursière $ 9.09K$ 9.09K $ 9.09K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 9.09K$ 9.09K $ 9.09K Offre en circulation 999.62M 999.62M 999.62M Offre totale 999,623,132.8719997 999,623,132.8719997 999,623,132.8719997

La capitalisation boursière actuelle de IRL ANI est de $ 9.09K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de URI est de 999.62M, avec une offre totale de 999623132.8719997. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 9.09K.