Informations sur le prix de Islamic Coin (ISLM) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.01983486 $ 0.01983486 $ 0.01983486 Bas 24 h $ 0.02018359 $ 0.02018359 $ 0.02018359 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.01983486$ 0.01983486 $ 0.01983486 Haut 24 h $ 0.02018359$ 0.02018359 $ 0.02018359 Sommet historique $ 0.303274$ 0.303274 $ 0.303274 Prix le plus bas $ 0.01907453$ 0.01907453 $ 0.01907453 Variation du prix (1 h) -0.40% Changement de prix (1J) -1.19% Variation du prix (7 j) +0.96% Variation du prix (7 j) +0.96%

Le prix en temps réel de Islamic Coin (ISLM) est de $0.01992171. Au cours des dernières 24 heures, ISLM a évolué entre un minimum de $ 0.01983486 et un maximum de $ 0.02018359, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ISLM est $ 0.303274, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.01907453.

En termes de performance à court terme, ISLM a évolué de -0.40% au cours de la dernière heure, -1.19% sur 24 heures et de +0.96% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Islamic Coin (ISLM)

Capitalisation boursière $ 42.02M$ 42.02M $ 42.02M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 403.09M$ 403.09M $ 403.09M Offre en circulation 2.11B 2.11B 2.11B Offre totale 20,233,644,073.55773 20,233,644,073.55773 20,233,644,073.55773

La capitalisation boursière actuelle de Islamic Coin est de $ 42.02M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ISLM est de 2.11B, avec une offre totale de 20233644073.55773. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 403.09M.