Qu'est-ce que ItForTheBiscuit (RISK)

This isn’t just another token. $RISK is a symbol, a call to the fearless, the dream-chasers, the ones who know that greatness only comes to those who are willing to leap. Born from the legendary phrase “risk it for the biscuit,” $RISK is a tribute to boldness. It’s made for those who refuse to settle, who thrive on high-stakes moments, and who would rather go all in than live with the regret of playing it safe. In the world of $RISK, there are no participation trophies. You either take the shot or you miss the opportunity. This token represents a lifestyle, the mindset that: • Playing it safe never made legends. • Caution doesn’t make history. • Only the bold get rewarded.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de ItForTheBiscuit (RISK) Site officiel

Prévision de prix de ItForTheBiscuit (USD)

Combien vaudra ItForTheBiscuit (RISK) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs ItForTheBiscuit (RISK) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour ItForTheBiscuit.

Consultez la prévision de prix de ItForTheBiscuit maintenant !

RISK en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de ItForTheBiscuit (RISK)

Comprendre la tokenomics de ItForTheBiscuit (RISK) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token RISK !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur ItForTheBiscuit (RISK) Combien vaut ItForTheBiscuit (RISK) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de RISK en USD est de 0.00109019 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de RISK à USD ? $ 0.00109019 . Consultez le Le prix actuel de RISK en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de ItForTheBiscuit ? La capitalisation boursière de RISK est de $ 1.04M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de RISK ? L'offre en circulation de RISK est de 1.00B USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de RISK ? RISK a atteint un prix ATH de 0.00139508 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de RISK ? RISK a vu un prix ATL de 0 USD . Quel est le volume de trading de RISK ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour RISK est de -- USD . Est-ce que RISK va augmenter cette année ? RISK pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de RISK pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur ItForTheBiscuit (RISK)