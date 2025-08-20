Informations sur le prix de Jakpot Games (JAKPOT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.0007795 Haut 24 h $ 0.00459174 Sommet historique $ 0.00396283 Prix le plus bas $ 0.0007795 Variation du prix (1 h) +134.86% Changement de prix (1J) +334.85% Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Jakpot Games (JAKPOT) est de $0.00425079. Au cours des dernières 24 heures, JAKPOT a évolué entre un minimum de $ 0.0007795 et un maximum de $ 0.00459174, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de JAKPOT est $ 0.00396283, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0007795.

En termes de performance à court terme, JAKPOT a évolué de +134.86% au cours de la dernière heure, +334.85% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Jakpot Games (JAKPOT)

Capitalisation boursière $ 4.52M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 4.52M Offre en circulation 1000.00M Offre totale 999,995,470.612612

La capitalisation boursière actuelle de Jakpot Games est de $ 4.52M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de JAKPOT est de 1000.00M, avec une offre totale de 999995470.612612. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 4.52M.