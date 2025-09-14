Qu'est-ce que JobIess (JOBIESS)

JobIess is a pure meme born straight out of Fourmeme, inspired by a legendary moment when CZ dropped the iconic “jobless” post on X. The community turned that one word into a movement, proving again how memes can instantly transform into culture on-chain. JobIess isn’t about fancy tech or complex promises—it’s about humor, community, and riding the wave of a viral CZ meme that the whole crypto world laughed at. From a single tweet to a token, JobIess was born to remind us that sometimes the funniest memes create the strongest communities. 👉 From CZ X → to Fourmeme → to BNB chain history.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de JobIess (JOBIESS) Site officiel

Prévision de prix de JobIess (USD)

Combien vaudra JobIess (JOBIESS) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs JobIess (JOBIESS) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour JobIess.

Consultez la prévision de prix de JobIess maintenant !

JOBIESS en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de JobIess (JOBIESS)

Comprendre la tokenomics de JobIess (JOBIESS) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token JOBIESS !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur JobIess (JOBIESS) Combien vaut JobIess (JOBIESS) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de JOBIESS en USD est de 0.00126128 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de JOBIESS à USD ? $ 0.00126128 . Consultez le Le prix actuel de JOBIESS en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de JobIess ? La capitalisation boursière de JOBIESS est de $ 1.26M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de JOBIESS ? L'offre en circulation de JOBIESS est de 1.00B USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de JOBIESS ? JOBIESS a atteint un prix ATH de 0.00180407 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de JOBIESS ? JOBIESS a vu un prix ATL de 0.00113122 USD . Quel est le volume de trading de JOBIESS ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour JOBIESS est de -- USD . Est-ce que JOBIESS va augmenter cette année ? JOBIESS pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de JOBIESS pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur JobIess (JOBIESS)