Informations sur le prix de Just Juni by Virtuals (JUNI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00002985 $ 0.00002985 $ 0.00002985 Bas 24 h $ 0.00003505 $ 0.00003505 $ 0.00003505 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00002985$ 0.00002985 $ 0.00002985 Haut 24 h $ 0.00003505$ 0.00003505 $ 0.00003505 Sommet historique $ 0.00003505$ 0.00003505 $ 0.00003505 Prix le plus bas $ 0.00002985$ 0.00002985 $ 0.00002985 Variation du prix (1 h) -2.21% Changement de prix (1J) +13.89% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Just Juni by Virtuals (JUNI) est de $0.00003409. Au cours des dernières 24 heures, JUNI a évolué entre un minimum de $ 0.00002985 et un maximum de $ 0.00003505, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de JUNI est $ 0.00003505, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00002985.

En termes de performance à court terme, JUNI a évolué de -2.21% au cours de la dernière heure, +13.89% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Just Juni by Virtuals (JUNI)

Capitalisation boursière $ 26.34K$ 26.34K $ 26.34K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 26.34K$ 26.34K $ 26.34K Offre en circulation 772.49M 772.49M 772.49M Offre totale 772,491,747.3824497 772,491,747.3824497 772,491,747.3824497

La capitalisation boursière actuelle de Just Juni by Virtuals est de $ 26.34K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de JUNI est de 772.49M, avec une offre totale de 772491747.3824497. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 26.34K.