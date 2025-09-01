Informations sur le prix de KAREN ONCHAIN (KAREN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.98% Changement de prix (1J) +27.76% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de KAREN ONCHAIN (KAREN) est de --. Au cours des dernières 24 heures, KAREN a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de KAREN est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, KAREN a évolué de -0.98% au cours de la dernière heure, +27.76% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour KAREN ONCHAIN (KAREN)

Capitalisation boursière $ 84.10K$ 84.10K $ 84.10K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 120.15K$ 120.15K $ 120.15K Offre en circulation 70.00B 70.00B 70.00B Offre totale 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de KAREN ONCHAIN est de $ 84.10K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de KAREN est de 70.00B, avec une offre totale de 100000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 120.15K.