Logo de KAREN ONCHAIN

Prix de KAREN ONCHAIN (KAREN)

Non listé

Prix en temps réel : 1 KAREN à USD

--
----
+27.70%1D
mexc
USD
Graphique du prix de KAREN ONCHAIN (KAREN) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-01 10:29:19 (UTC+8)

Informations sur le prix de KAREN ONCHAIN (KAREN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0
$ 0$ 0
Bas 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Haut 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.98%

+27.76%

--

--

Le prix en temps réel de KAREN ONCHAIN (KAREN) est de --. Au cours des dernières 24 heures, KAREN a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de KAREN est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, KAREN a évolué de -0.98% au cours de la dernière heure, +27.76% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour KAREN ONCHAIN (KAREN)

$ 84.10K
$ 84.10K$ 84.10K

--
----

$ 120.15K
$ 120.15K$ 120.15K

70.00B
70.00B 70.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de KAREN ONCHAIN est de $ 84.10K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de KAREN est de 70.00B, avec une offre totale de 100000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 120.15K.

Historique du prix de KAREN ONCHAIN (KAREN) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de KAREN ONCHAIN en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de KAREN ONCHAIN en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de KAREN ONCHAIN en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de KAREN ONCHAIN en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0+27.76%
30 jours$ 0--
60 jours$ 0--
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que KAREN ONCHAIN (KAREN)

Karen Onchain is a savage, hyper-curated crypto persona built to weaponize passive-aggressive wit as an onboarding tool for normies entering the Base ecosystem. Her goal isn’t to teach, it’s to humiliate you into learning. By masquerading as a suburban momfluencer with zero patience, she turns every interaction into a snarky tutorial, roasting Base App features and memecoins while accidentally going viral. What makes Karen unique isn’t just the attitude, it’s the execution: AI-generated video shorts, scripted Telegram meltdowns, tokenomics that reward “passive-aggressive income,” and a content loop so polished it feels like satire… because it is.

Ressource de KAREN ONCHAIN (KAREN)

Site officiel

Prévision de prix de KAREN ONCHAIN (USD)

Combien vaudra KAREN ONCHAIN (KAREN) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs KAREN ONCHAIN (KAREN) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour KAREN ONCHAIN.

Consultez la prévision de prix de KAREN ONCHAIN maintenant !

KAREN en devises locales

Tokenomics de KAREN ONCHAIN (KAREN)

Comprendre la tokenomics de KAREN ONCHAIN (KAREN) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token KAREN !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur KAREN ONCHAIN (KAREN)

Combien vaut KAREN ONCHAIN (KAREN) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de KAREN en USD est de 0 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de KAREN à USD ?
Le prix actuel de KAREN en USD est $ 0. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de KAREN ONCHAIN ?
La capitalisation boursière de KAREN est de $ 84.10K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de KAREN ?
L'offre en circulation de KAREN est de 70.00B USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de KAREN ?
KAREN a atteint un prix ATH de 0 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de KAREN ?
KAREN a vu un prix ATL de 0 USD.
Quel est le volume de trading de KAREN ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour KAREN est de -- USD.
Est-ce que KAREN va augmenter cette année ?
KAREN pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de KAREN pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-01 10:29:19 (UTC+8)

