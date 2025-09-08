Qu'est-ce que Kawakami (KAMI)

The rarest shiba inu, deployed on Manyufun Kawakami ($KAMI) is a community-driven memecoin inspired by the rarest and most ancient dog breed of Japan, the Kawakami Inu. Known for its loyalty, bravery, and resilience in Japan’s mountainous regions, Kawakami Inu embodies the spirit of strength and survival. $KAMI brings this legend into the digital age, blending meme culture with heritage to create a fun yet meaningful brand. Built on Ethereum, $KAMI unites a global community of holders who celebrate culture, creativity, and collective growth. With memes, merch, and future ecosystem expansions, Kawakami is more than a token—it’s a movement honoring spirit and strength.

Ressource de Kawakami (KAMI) Site officiel

Prévision de prix de Kawakami (USD)

Combien vaudra Kawakami (KAMI) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Kawakami (KAMI) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Kawakami.

KAMI en devises locales

Tokenomics de Kawakami (KAMI)

Comprendre la tokenomics de Kawakami (KAMI) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token KAMI !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Kawakami (KAMI) Combien vaut Kawakami (KAMI) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de KAMI en USD est de 0.00060813 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de KAMI à USD ? $ 0.00060813 . Consultez le Le prix actuel de KAMI en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Kawakami ? La capitalisation boursière de KAMI est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de KAMI ? L'offre en circulation de KAMI est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de KAMI ? KAMI a atteint un prix ATH de 0.00067175 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de KAMI ? KAMI a vu un prix ATL de 0.00049046 USD . Quel est le volume de trading de KAMI ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour KAMI est de -- USD . Est-ce que KAMI va augmenter cette année ? KAMI pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de KAMI pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Kawakami (KAMI)