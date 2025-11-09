Prix de KIKICat aujourd'hui

Le prix de KIKICat (KIKI) en direct est actuellement de --, avec une variation de 1.06 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de KIKI en USD est de -- par KIKI.

KIKICat se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 164,959 et une offre en circulation de 999.94M KIKI. Au cours des dernières 24 heures, KIKI a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.102855, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, KIKI a varié de -1.02% au cours de la dernière heure et de -11.61% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour KIKICat (KIKI)

Capitalisation boursière $ 164.96K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 164.96K Offre en circulation 999.94M Offre totale 999,940,444.354034

La capitalisation boursière actuelle de KIKICat est de $ 164.96K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de KIKI est de 999.94M, avec une offre totale de 999940444.354034. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 164.96K.