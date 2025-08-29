Informations sur le prix de KittehCoin (MEOW) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00211099 Haut 24 h $ 0.00299929 Sommet historique $ 0.00299929 Prix le plus bas $ 0.00211099 Variation du prix (1 h) -1.85% Changement de prix (1J) -1.21% Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de KittehCoin (MEOW) est de $0.00243004. Au cours des dernières 24 heures, MEOW a évolué entre un minimum de $ 0.00211099 et un maximum de $ 0.00299929, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MEOW est $ 0.00299929, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00211099.

En termes de performance à court terme, MEOW a évolué de -1.85% au cours de la dernière heure, -1.21% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour KittehCoin (MEOW)

Capitalisation boursière $ 2.36M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.36M Offre en circulation 998.01M Offre totale 998,010,676.892552

La capitalisation boursière actuelle de KittehCoin est de $ 2.36M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MEOW est de 998.01M, avec une offre totale de 998010676.892552. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.36M.