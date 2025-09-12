Informations sur le prix de Kitty Coin Solana (KITTY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00002697 $ 0.00002697 $ 0.00002697 Bas 24 h $ 0.00003455 $ 0.00003455 $ 0.00003455 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00002697$ 0.00002697 $ 0.00002697 Haut 24 h $ 0.00003455$ 0.00003455 $ 0.00003455 Sommet historique $ 0.0080012$ 0.0080012 $ 0.0080012 Prix le plus bas $ 0.00001543$ 0.00001543 $ 0.00001543 Variation du prix (1 h) +0.01% Changement de prix (1J) +28.07% Variation du prix (7 j) +25.84% Variation du prix (7 j) +25.84%

Le prix en temps réel de Kitty Coin Solana (KITTY) est de $0.00003455. Au cours des dernières 24 heures, KITTY a évolué entre un minimum de $ 0.00002697 et un maximum de $ 0.00003455, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de KITTY est $ 0.0080012, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00001543.

En termes de performance à court terme, KITTY a évolué de +0.01% au cours de la dernière heure, +28.07% sur 24 heures et de +25.84% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Kitty Coin Solana (KITTY)

Capitalisation boursière $ 14.51K$ 14.51K $ 14.51K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 18.66K$ 18.66K $ 18.66K Offre en circulation 419.93M 419.93M 419.93M Offre totale 540,000,000.0 540,000,000.0 540,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Kitty Coin Solana est de $ 14.51K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de KITTY est de 419.93M, avec une offre totale de 540000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 18.66K.