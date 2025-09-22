Qu'est-ce que Kitty Kult (KULT)

Ж - also known as the Kitty Kult - is a decentralized, community-driven, and community-owned art project. It focuses on meme, cat, and crypto cultures. It uses AI support. The project is powered by the $KULT token, and is governed by $KULT holders. Ж is building Mewtopia, a fictional universe inspired by cats, memes and crypto. Kult plays a central role as the chaotic good leader of the Kitty Kult. Mewtopia uses community applications, including Kultify and Kultify AI. Kultify is an X monitoring tool. It tracks and rewards community engagement, such as posting or reposting about the project. Kultify AI is a generative AI Telegram app (that could also work on web and Discord), that generates image content featuring the Kult character in the Mewtopia world.

Tokenomics de Kitty Kult (KULT)

Comprendre la tokenomics de Kitty Kult (KULT) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token KULT !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Kitty Kult (KULT) Combien vaut Kitty Kult (KULT) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de KULT en USD est de 0 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de KULT à USD ? $ 0 . Consultez le Le prix actuel de KULT en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Kitty Kult ? La capitalisation boursière de KULT est de $ 227.99K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de KULT ? L'offre en circulation de KULT est de 440.18B USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de KULT ? KULT a atteint un prix ATH de 0 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de KULT ? KULT a vu un prix ATL de 0 USD . Quel est le volume de trading de KULT ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour KULT est de -- USD . Est-ce que KULT va augmenter cette année ? KULT pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de KULT pour une analyse plus approfondie.

