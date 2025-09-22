Le prix en temps réel de Kitty Kult est aujourd'hui de 0 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de KULT à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix KULT facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Kitty Kult est aujourd'hui de 0 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de KULT à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix KULT facilement sur MEXC maintenant.

Logo de Kitty Kult

Prix de Kitty Kult (KULT)

Non listé

Prix en temps réel : 1 KULT à USD

--
----
-2.70%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
USD
Graphique du prix de Kitty Kult (KULT) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-22 10:38:28 (UTC+8)

Informations sur le prix de Kitty Kult (KULT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0
$ 0$ 0
Bas 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Haut 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.69%

-2.77%

--

--

Le prix en temps réel de Kitty Kult (KULT) est de --. Au cours des dernières 24 heures, KULT a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de KULT est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, KULT a évolué de -0.69% au cours de la dernière heure, -2.77% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Kitty Kult (KULT)

$ 227.99K
$ 227.99K$ 227.99K

--
----

$ 517.13K
$ 517.13K$ 517.13K

440.18B
440.18B 440.18B

998,429,871,400.0
998,429,871,400.0 998,429,871,400.0

La capitalisation boursière actuelle de Kitty Kult est de $ 227.99K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de KULT est de 440.18B, avec une offre totale de 998429871400.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 517.13K.

Historique du prix de Kitty Kult (KULT) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Kitty Kult en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Kitty Kult en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Kitty Kult en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Kitty Kult en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0-2.77%
30 jours$ 0--
60 jours$ 0--
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que Kitty Kult (KULT)

Ж - also known as the Kitty Kult - is a decentralized, community-driven, and community-owned art project. It focuses on meme, cat, and crypto cultures. It uses AI support. The project is powered by the $KULT token, and is governed by $KULT holders. Ж is building Mewtopia, a fictional universe inspired by cats, memes and crypto. Kult plays a central role as the chaotic good leader of the Kitty Kult. Mewtopia uses community applications, including Kultify and Kultify AI. Kultify is an X monitoring tool. It tracks and rewards community engagement, such as posting or reposting about the project. Kultify AI is a generative AI Telegram app (that could also work on web and Discord), that generates image content featuring the Kult character in the Mewtopia world.

KULT en devises locales

Combien vaut Kitty Kult (KULT) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de KULT en USD est de 0 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de KULT à USD ?
Le prix actuel de KULT en USD est $ 0. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Kitty Kult ?
La capitalisation boursière de KULT est de $ 227.99K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de KULT ?
L'offre en circulation de KULT est de 440.18B USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de KULT ?
KULT a atteint un prix ATH de 0 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de KULT ?
KULT a vu un prix ATL de 0 USD.
Quel est le volume de trading de KULT ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour KULT est de -- USD.
Est-ce que KULT va augmenter cette année ?
KULT pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de KULT pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-22 10:38:28 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Kitty Kult (KULT)

Temps (UTC+8)TypeInformation
09-21 13:36:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de saison des altcoins rapporte 79, restant dans la zone "Saison des altcoins" pendant quatre jours consécutifs
09-21 12:39:00Mises à jour de l'industrie
Les tokens de l'écosystème BNB Chain en hausse générale, ASTER bondit de plus de 69% en 24 heures
09-21 11:06:00Mises à jour de l'industrie
Vitalik : La DeFi à faible risque est à Ethereum ce que la recherche est à Google
09-20 15:35:00Mises à jour de l'industrie
Les ETF Bitcoin Spot américains enregistrent des entrées nettes de 222,6 millions de dollars hier
09-19 14:44:00Mises à jour de l'industrie
Certains tokens de chaînes publiques montrent de la force, l'augmentation sur 24 heures d'IMX atteint 16,3%
09-19 12:40:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de saison des altcoins affiche 76, restant dans la zone "Saison des altcoins" pendant deux jours consécutifs

