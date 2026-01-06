Prix de Koala Governance Token aujourd'hui

Le prix de Koala Governance Token (KOALA) en direct est actuellement de $ 0.02479811, avec une variation de 0.51 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de KOALA en USD est de $ 0.02479811 par KOALA.

Koala Governance Token se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 344,375 et une offre en circulation de 13.89M KOALA. Au cours des dernières 24 heures, KOALA a été échangé entre $ 0.02467163 (plus bas) et $ 0.02493041 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.04068139, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.01768077.

En termes de performance à court terme, KOALA a varié de -- au cours de la dernière heure et de +4.74% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Koala Governance Token (KOALA)

Capitalisation boursière $ 344.38K$ 344.38K $ 344.38K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.48M$ 2.48M $ 2.48M Offre en circulation 13.89M 13.89M 13.89M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Koala Governance Token est de $ 344.38K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de KOALA est de 13.89M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.48M.