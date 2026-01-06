CEXDEX+
Le prix de Koala Governance Token en direct est actuellement de 0.02479811 USD. La capitalisation boursière de KOALA est de 344,375 USD. Suivez en temps réel les mises à jour du prix de KOALA en USD, les graphiques en direct, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures et bien plus encore !

Prix de Koala Governance Token (KOALA)

$0.02479811
Prix de Koala Governance Token aujourd'hui

Le prix de Koala Governance Token (KOALA) en direct est actuellement de $ 0.02479811, avec une variation de 0.51 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de KOALA en USD est de $ 0.02479811 par KOALA.

Koala Governance Token se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 344,375 et une offre en circulation de 13.89M KOALA. Au cours des dernières 24 heures, KOALA a été échangé entre $ 0.02467163 (plus bas) et $ 0.02493041 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.04068139, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.01768077.

En termes de performance à court terme, KOALA a varié de -- au cours de la dernière heure et de +4.74% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Koala Governance Token (KOALA)

$ 344.38K
--
$ 2.48M
13.89M
100,000,000.0
La capitalisation boursière actuelle de Koala Governance Token est de $ 344.38K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de KOALA est de 13.89M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.48M.

Historique du prix de Koala Governance Token en USD

$ 0.02467163
Bas 24 h
$ 0.02493041
Haut 24 h

--

+0.51%

+4.74%

+4.74%

Historique du prix de Koala Governance Token (KOALA) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Koala Governance Token en USD était de $ +0.00012648.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Koala Governance Token en USD était de $ -0.0055939799.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Koala Governance Token en USD était de $ -0.0086766255.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Koala Governance Token en USD était de $ 0.

Aujourd'hui$ +0.00012648+0.51%
30 jours$ -0.0055939799-22.55%
60 jours$ -0.0086766255-34.98%
90 jours$ 0--

Prédiction du prix de Koala Governance Token

Prévision du prix de Koala Governance Token (KOALA) pour 2030 (dans 5 ans)
D'après le module de prévisions de prix ci-dessus, le prix cible de KOALA en 2030 est de $ --, avec un taux de croissance de 0.00%.
Prévision du prix de Koala Governance Token (KOALA) pour 2040 (dans 15 ans)

En 2040, le prix de Koala Governance Token pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 0.00%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ --.

Vous souhaitez savoir quel prix Koala Governance Token pourrait atteindre en 2025–2026 ? Consultez notre page Prévisions des prix de KOALA pour découvrir les estimations de prix de cet actif pour les années 2025–2026 en cliquant sur Prévisions des prix de Koala Governance Token.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

À propos de Koala Governance Token

Quel est le prix de négociation en direct de Koala Governance Token aujourd'hui ?

Le prix de négociation actuel de Koala Governance Token s'élève à $0.02479811, mis à jour en temps réel. Ce prix reflète des données agrégées provenant de plusieurs marchés, garantissant ainsi une représentation précise de l'offre et de la demande mondiales.

Quelle est l'activité de négociation pour KOALA ?

KOALA a enregistré un volume d'échanges sur 24 heures de $--. Cette mesure est essentielle pour évaluer les conditions de liquidité : un volume plus élevé indique généralement des marchés plus actifs et une exécution des ordres plus fluide.

Quelle est la performance du prix de Koala Governance Token aujourd'hui ?

Dans les dernières 24 heures, Koala Governance Token a connu une variation de prix de 0.51%. Une tendance positive suggère un intérêt d'achat plus fort, tandis qu'une tendance négative pourrait refléter une pression de vente à court terme ou un ralentissement plus large du marché.

Quelle est la fourchette de prix dans laquelle Koala Governance Token a échangé aujourd'hui ?

Au cours de la journée écoulée, Koala Governance Token a fluctué entre $0.02467163 et $0.02493041, offrant ainsi aux traders un aperçu de la volatilité intrajournalière ainsi que des niveaux potentiels de support et de résistance.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Koala Governance Token (KOALA)

Temps (UTC+8)TypeInformation
01-05 20:45:00Mises à jour de l'industrie
Les entrées mondiales d'actifs numériques ont atteint 47,2 milliards de dollars en 2025
01-05 18:28:00Mises à jour de l'industrie
Le marché crypto montre un rebond résilient au début de 2026, Bitcoin mène les gains parmi les cryptos principaux
01-05 04:38:00Mises à jour de l'industrie
191 millions de dollars de liquidations sur le réseau au cours des dernières 24 heures, principalement des positions courtes
01-04 22:28:00Mises à jour de l'industrie
Cette semaine, l'afflux net cumulé des ETF Bitcoin au comptant américains a atteint 459 millions de dollars
01-04 17:26:00Mises à jour de l'industrie
Les altcoins progressent largement, MYX bondit de plus de 61 % en 24 heures
01-03 15:35:45Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré des entrées nettes de 471,3 millions de dollars, tandis que les ETF Ethereum ont enregistré des entrées nettes de 174,5 millions de dollars

