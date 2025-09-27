Informations sur le prix de Kobe the Shiba Inu (KOBE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.095922 $ 0.095922 $ 0.095922 Bas 24 h $ 0.206835 $ 0.206835 $ 0.206835 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.095922$ 0.095922 $ 0.095922 Haut 24 h $ 0.206835$ 0.206835 $ 0.206835 Sommet historique $ 0.206835$ 0.206835 $ 0.206835 Prix le plus bas $ 0.095922$ 0.095922 $ 0.095922 Variation du prix (1 h) +9.68% Changement de prix (1J) -27.33% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Kobe the Shiba Inu (KOBE) est de $0.119404. Au cours des dernières 24 heures, KOBE a évolué entre un minimum de $ 0.095922 et un maximum de $ 0.206835, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de KOBE est $ 0.206835, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.095922.

En termes de performance à court terme, KOBE a évolué de +9.68% au cours de la dernière heure, -27.33% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Kobe the Shiba Inu (KOBE)

Capitalisation boursière $ 12.41M$ 12.41M $ 12.41M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 12.41M$ 12.41M $ 12.41M Offre en circulation 100.00M 100.00M 100.00M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Kobe the Shiba Inu est de $ 12.41M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de KOBE est de 100.00M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 12.41M.