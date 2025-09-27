Le prix en temps réel de Kobe the Shiba Inu est aujourd'hui de 0.119404 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de KOBE à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix KOBE facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Kobe the Shiba Inu est aujourd'hui de 0.119404 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de KOBE à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix KOBE facilement sur MEXC maintenant.

Logo de Kobe the Shiba Inu

Prix de Kobe the Shiba Inu (KOBE)

Non listé

Prix en temps réel : 1 KOBE à USD

$0.10782
$0.10782$0.10782
-34.30%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
USD
Graphique du prix de Kobe the Shiba Inu (KOBE) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-27 09:17:23 (UTC+8)

Informations sur le prix de Kobe the Shiba Inu (KOBE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.095922
Bas 24 h
$ 0.206835
Haut 24 h

$ 0.095922
$ 0.206835
$ 0.206835
$ 0.095922
+9.68%

-27.33%

--

--

Le prix en temps réel de Kobe the Shiba Inu (KOBE) est de $0.119404. Au cours des dernières 24 heures, KOBE a évolué entre un minimum de $ 0.095922 et un maximum de $ 0.206835, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de KOBE est $ 0.206835, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.095922.

En termes de performance à court terme, KOBE a évolué de +9.68% au cours de la dernière heure, -27.33% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Kobe the Shiba Inu (KOBE)

$ 12.41M
$ 12.41M$ 12.41M

--
----

$ 12.41M
$ 12.41M$ 12.41M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Kobe the Shiba Inu est de $ 12.41M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de KOBE est de 100.00M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 12.41M.

Historique du prix de Kobe the Shiba Inu (KOBE) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Kobe the Shiba Inu en USD était de $ -0.0449151785161696.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Kobe the Shiba Inu en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Kobe the Shiba Inu en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Kobe the Shiba Inu en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.0449151785161696-27.33%
30 jours$ 0--
60 jours$ 0--
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que Kobe the Shiba Inu (KOBE)

The Kobe Inu ($KOBE) project is a heartfelt, community-driven meme token inspired by the resilient spirit of two Shiba Inu dogs named Kobe, both rescued and championed by DC Shiba Inu Rescue (DC SIR). Drawing from their real-life stories of abandonment, fear, and triumphant adaptation, $KOBE embodies themes of second chances, loyalty, and the unbreakable bond between humans and pups. As an Ethereum-based ERC-20 token, it blends viral meme culture with genuine philanthropy—think Dogecoin's fun vibes meets a purpose-driven narrative. The project aims to build a global pack of holders who rally around animal welfare, particularly for senior Shiba Inus, while fostering a playful ecosystem where memes, art, and stories celebrate canine resilience. At its core, $KOBE isn't just a token; it's a digital tail-wag for overlooked underdogs, turning heartbreak into hope one transaction at a time. (248 characters)

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Kobe the Shiba Inu (KOBE)

Site officiel

Prévision de prix de Kobe the Shiba Inu (USD)

Combien vaudra Kobe the Shiba Inu (KOBE) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Kobe the Shiba Inu (KOBE) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Kobe the Shiba Inu.

Consultez la prévision de prix de Kobe the Shiba Inu maintenant !

KOBE en devises locales

Tokenomics de Kobe the Shiba Inu (KOBE)

Comprendre la tokenomics de Kobe the Shiba Inu (KOBE) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token KOBE !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Kobe the Shiba Inu (KOBE)

Combien vaut Kobe the Shiba Inu (KOBE) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de KOBE en USD est de 0.119404 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de KOBE à USD ?
Le prix actuel de KOBE en USD est $ 0.119404. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Kobe the Shiba Inu ?
La capitalisation boursière de KOBE est de $ 12.41M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de KOBE ?
L'offre en circulation de KOBE est de 100.00M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de KOBE ?
KOBE a atteint un prix ATH de 0.206835 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de KOBE ?
KOBE a vu un prix ATL de 0.095922 USD.
Quel est le volume de trading de KOBE ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour KOBE est de -- USD.
Est-ce que KOBE va augmenter cette année ?
KOBE pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de KOBE pour une analyse plus approfondie.
Mises à jour importantes de l'industrie sur Kobe the Shiba Inu (KOBE)

Temps (UTC+8)TypeInformation
09-26 05:03:00Mises à jour de l'industrie
Les liquidations sur le marché atteignent 829 millions de dollars au cours des dernières 24 heures, plus de 210 000 traders liquidés
09-25 22:29:00Données économiques
Les demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 20 septembre ont totalisé 218 000, contre des attentes de 235 000
09-25 14:14:00Mises à jour de l'industrie
Le marché des cryptomonnaies poursuit sa tendance baissière, Ethereum frôle la rupture du niveau de support de 4000 $
09-25 13:32:00Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF spot Ethereum aux États-Unis ont enregistré des sorties nettes de 79,40 millions de dollars, tandis que les ETF spot Bitcoin ont enregistré des entrées nettes de 241 millions de dollars
09-23 14:29:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur des cryptomonnaies chute à 43, le sentiment de "Crainte" atteint son niveau le plus élevé depuis près d'un mois
09-23 04:32:00Mises à jour de l'industrie
L'indicateur momentum du marché des altcoins ne parvient pas à se maintenir, "TOTAL3" chute de 6,41 % au cours des 4 derniers jours, le marché se refroidit à nouveau

