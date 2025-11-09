Prix de Krypto Cock aujourd'hui

Le prix de Krypto Cock (COCK) en direct est actuellement de $ 0.00017663, avec une variation de 0.93 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de COCK en USD est de $ 0.00017663 par COCK.

Krypto Cock se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 176,634 et une offre en circulation de 1.00B COCK. Au cours des dernières 24 heures, COCK a été échangé entre $ 0.00017372 (plus bas) et $ 0.00017904 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00033393, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00016108.

En termes de performance à court terme, COCK a varié de -0.38% au cours de la dernière heure et de -13.37% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Krypto Cock (COCK)

Capitalisation boursière $ 176.63K$ 176.63K $ 176.63K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 176.63K$ 176.63K $ 176.63K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Krypto Cock est de $ 176.63K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de COCK est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 176.63K.