Prix de Limocoin Swap (LMCSWAP)
Le prix de Limocoin Swap (LMCSWAP) en direct est actuellement de $ 0, avec une variation de 1.20 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de LMCSWAP en USD est de $ 0 par LMCSWAP.
Limocoin Swap se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 742,220 et une offre en circulation de 1.18B LMCSWAP. Au cours des dernières 24 heures, LMCSWAP a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 7.97, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.
En termes de performance à court terme, LMCSWAP a varié de -0.40% au cours de la dernière heure et de -9.90% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.
La capitalisation boursière actuelle de Limocoin Swap est de $ 742.22K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LMCSWAP est de 1.18B, avec une offre totale de 1642907992.8269. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.04M.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|-1.20%
|30 jours
|$ 0
|-25.43%
|60 jours
|$ 0
|-30.40%
|90 jours
|$ 0
|--
En 2040, le prix de Limocoin Swap pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 0.00%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ --.
Qu'est-ce que Limocoin Swap ?
Limocoin Swap est un token conçu pour faciliter l'évolution des solutions de marché grâce aux principes des actifs cryptographiques. Il est soutenu par une solide communauté développée depuis quatre ans par GIT S.A, filiale de la société mère SIMTREX COMMERCIAL BROKERS LLC.
Quel est le prix actuel de Limocoin Swap ?
Limocoin Swap se négocie à $0.00062946, ce qui reflète une variation de prix de -1.20 % au cours des dernières 24 heures.
Quelle est la capitalisation boursière et le rang de LMCSWAP ?
Avec une capitalisation boursière de $742220, LMCSWAP occupe le #4216 mondial, témoignant ainsi de son influence dans l'univers des cryptomonnaies.
Quel est le volume quotidien de trading de Limocoin Swap ?
Il a enregistré un volume sur 24 heures de $--, indiquant un fort intérêt parmi les traders et des conditions de liquidité profonde.
Quelle est l'offre en circulation de LMCSWAP ?
Il y a 1176976434.967295 tokens en circulation sur le marché ouvert.
Quelle est la fourchette de prix sur 24 heures ?
Limocoin Swap a fluctué entre $0.00061921 et $0.00064522, reflétant ainsi une volatilité quotidienne.
Comment Limocoin Swap se compare-t-il à son ATH ?
Son plus haut historique est de $7.97, offrant ainsi une référence pour son potentiel à long terme.
Quels sont les fondamentaux à long terme qui influencent LMCSWAP ?
Les fondamentaux incluent la mécanique de l'offre, les tendances d'adoption dans la catégorie BNB Chain Ecosystem, ainsi que la dynamique de développement sur le réseau --.
Comment LMCSWAP se comporte-t-il dans différentes conditions de marché ?
Durant les périodes de fort volume, la liquidité s'améliore et les écarts se resserrent. En période de faible volume, les fluctuations de prix peuvent devenir plus erratiques en raison d'une profondeur réduite.
|Temps (UTC+8)
|Type
|Information
|01-05 20:45:00
|Mises à jour de l'industrie
Les entrées mondiales d'actifs numériques ont atteint 47,2 milliards de dollars en 2025
|01-05 18:28:00
|Mises à jour de l'industrie
Le marché crypto montre un rebond résilient au début de 2026, Bitcoin mène les gains parmi les cryptos principaux
|01-05 04:38:00
|Mises à jour de l'industrie
191 millions de dollars de liquidations sur le réseau au cours des dernières 24 heures, principalement des positions courtes
|01-04 22:28:00
|Mises à jour de l'industrie
Cette semaine, l'afflux net cumulé des ETF Bitcoin au comptant américains a atteint 459 millions de dollars
|01-04 17:26:00
|Mises à jour de l'industrie
Les altcoins progressent largement, MYX bondit de plus de 61 % en 24 heures
|01-03 15:35:45
|Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré des entrées nettes de 471,3 millions de dollars, tandis que les ETF Ethereum ont enregistré des entrées nettes de 174,5 millions de dollars
