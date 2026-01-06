Qu'est-ce que Limocoin Swap ?

Limocoin Swap est un token conçu pour faciliter l'évolution des solutions de marché grâce aux principes des actifs cryptographiques. Il est soutenu par une solide communauté développée depuis quatre ans par GIT S.A, filiale de la société mère SIMTREX COMMERCIAL BROKERS LLC.

Quel est le prix actuel de Limocoin Swap ?

Limocoin Swap se négocie à $0.00062946, ce qui reflète une variation de prix de -1.20 % au cours des dernières 24 heures.

Quelle est la capitalisation boursière et le rang de LMCSWAP ?

Avec une capitalisation boursière de $742220, LMCSWAP occupe le #4216 mondial, témoignant ainsi de son influence dans l'univers des cryptomonnaies.

Quel est le volume quotidien de trading de Limocoin Swap ?

Il a enregistré un volume sur 24 heures de $--, indiquant un fort intérêt parmi les traders et des conditions de liquidité profonde.

Quelle est l'offre en circulation de LMCSWAP ?

Il y a 1176976434.967295 tokens en circulation sur le marché ouvert.

Quelle est la fourchette de prix sur 24 heures ?

Limocoin Swap a fluctué entre $0.00061921 et $0.00064522, reflétant ainsi une volatilité quotidienne.

Comment Limocoin Swap se compare-t-il à son ATH ?

Son plus haut historique est de $7.97, offrant ainsi une référence pour son potentiel à long terme.

Quels sont les fondamentaux à long terme qui influencent LMCSWAP ?

Les fondamentaux incluent la mécanique de l'offre, les tendances d'adoption dans la catégorie BNB Chain Ecosystem, ainsi que la dynamique de développement sur le réseau --.

Comment LMCSWAP se comporte-t-il dans différentes conditions de marché ?

Durant les périodes de fort volume, la liquidité s'améliore et les écarts se resserrent. En période de faible volume, les fluctuations de prix peuvent devenir plus erratiques en raison d'une profondeur réduite.