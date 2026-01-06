CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFutures500XEarnEvent Center
More
2025 Recap
Le prix de Lion Cat en direct est actuellement de 0.01112848 USD. La capitalisation boursière de LCAT est de 6,017,718 USD. Suivez en temps réel les mises à jour du prix de LCAT en USD, les graphiques en direct, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures et bien plus encore !Le prix de Lion Cat en direct est actuellement de 0.01112848 USD. La capitalisation boursière de LCAT est de 6,017,718 USD. Suivez en temps réel les mises à jour du prix de LCAT en USD, les graphiques en direct, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures et bien plus encore !

En savoir plus sur LCAT

Informations sur le prix de LCAT

Qu'est-ce que LCAT

Livre blanc de LCAT

Site officiel de LCAT

Tokenomics de LCAT

Prévisions de prix de LCAT

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de Lion Cat

Prix de Lion Cat (LCAT)

Non listé

Prix en temps réel : 1 LCAT à USD

$0.01112856
$0.01112856$0.01112856
0.00%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
USD
Graphique du prix de Lion Cat (LCAT) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2026-01-06 13:31:18 (UTC+8)

Prix de Lion Cat aujourd'hui

Le prix de Lion Cat (LCAT) en direct est actuellement de $ 0.01112848, avec une variation de 0.02 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de LCAT en USD est de $ 0.01112848 par LCAT.

Lion Cat se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 6,017,718 et une offre en circulation de 540.75M LCAT. Au cours des dernières 24 heures, LCAT a été échangé entre $ 0.01112075 (plus bas) et $ 0.01113257 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.124549, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00619687.

En termes de performance à court terme, LCAT a varié de -0.01% au cours de la dernière heure et de +0.13% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Lion Cat (LCAT)

$ 6.02M
$ 6.02M$ 6.02M

--
----

$ 6.68M
$ 6.68M$ 6.68M

540.75M
540.75M 540.75M

600,000,000.0
600,000,000.0 600,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Lion Cat est de $ 6.02M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LCAT est de 540.75M, avec une offre totale de 600000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 6.68M.

Historique du prix de Lion Cat en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.01112075
$ 0.01112075$ 0.01112075
Bas 24 h
$ 0.01113257
$ 0.01113257$ 0.01113257
Haut 24 h

$ 0.01112075
$ 0.01112075$ 0.01112075

$ 0.01113257
$ 0.01113257$ 0.01113257

$ 0.124549
$ 0.124549$ 0.124549

$ 0.00619687
$ 0.00619687$ 0.00619687

-0.01%

+0.02%

+0.13%

+0.13%

Historique du prix de Lion Cat (LCAT) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Lion Cat en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Lion Cat en USD était de $ +0.0087521054.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Lion Cat en USD était de $ +0.0013237505.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Lion Cat en USD était de $ -0.00045278343849183.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0+0.02%
30 jours$ +0.0087521054+78.65%
60 jours$ +0.0013237505+11.90%
90 jours$ -0.00045278343849183-3.90%

Prédiction du prix de Lion Cat

Prévision du prix de Lion Cat (LCAT) pour 2030 (dans 5 ans)
D'après le module de prévisions de prix ci-dessus, le prix cible de LCAT en 2030 est de $ --, avec un taux de croissance de 0.00%.
Prévision du prix de Lion Cat (LCAT) pour 2040 (dans 15 ans)

En 2040, le prix de Lion Cat pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 0.00%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ --.

Outils MEXC
Pour des projections de scénarios en temps réel et une analyse plus personnalisée, les utilisateurs peuvent utiliser l'Outil de prévision des prix de MEXC ainsi que les Analyses de marché alimentées par l'IA.
Remarque : ces scénarios sont présentés à titre illustratif et éducatif ; les cryptomonnaies sont volatiles — effectuez vos propres recherches (DYOR) avant de prendre toute décision.
Vous souhaitez savoir quel prix Lion Cat pourrait atteindre en 2025–2026 ? Consultez notre page Prévisions des prix de LCAT pour découvrir les estimations de prix de cet actif pour les années 2025–2026 en cliquant sur Prévisions des prix de Lion Cat.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Lion Cat (LCAT)

Livre blanc
Site officiel

À propos de Lion Cat

Qu’est-ce que Lion Cat ?

LCAT (Lion CAT) est une memecoin axée sur la communauté sur la chaîne BNB, réunissant des passionnés de crypto ayant un esprit audacieux et aventurier. Inspirée par la force des lions, LCAT vise à offrir une expérience amusante et engageante tout en construisant une communauté dévouée et en atteignant de nouveaux sommets dans l’univers des cryptomonnaies !

En quoi Lion Cat est-elle unique ?

Destiné aux étoiles dès maintenant, avec son vaisseau presque terminé et son courage entièrement intact, Leo est prêt. Ses yeux sont fixés sur la Lune, et rien ne pourra s’interposer sur sa route. En levant les yeux vers le ciel nocturne, sa crinière de lion flottant doucement dans la brise légère, Leo sait que son destin se trouve parmi les étoiles. Lion Cat, le chat-lion, ne se contente pas de construire un vaisseau ; il bâtit un héritage. Bientôt, le monde connaîtra l’histoire du chat qui est devenu lion et a rugi jusqu’à la Lune.

Quel est le prix actuel de Lion Cat ?

Négocié à $0.01112848, Lion Cat a affiché une variation de prix de 0.01 % au cours des dernières 24 heures.

Comment l'offre de tokens influence-t-elle la valorisation de LCAT ?

L'offre joue un rôle majeur : avec 540750000.0 tokens en circulation, la rareté ou l'inflation peut influencer significativement le comportement des prix sur le long terme.

Quelle est la capitalisation boursière de Lion Cat ?

Sa capitalisation boursière s'élève à $6017718, ce qui lui vaut le rang n°2024 dans le monde et témoigne de l'ampleur de l'adoption du réseau.

Quelle est l'activité de trading sur 24 heures ?

LCAT a enregistré un volume d'échanges de $--, ce qui reflète sa liquidité actuelle et l'activité des utilisateurs.

Quelle est la fourchette de prix sur 24 heures ?

Il s'est échangé entre $0.01112075 et $0.01113257, aidant ainsi les investisseurs à évaluer la dynamique à court terme.

Comment Lion Cat s'intègre-t-il dans la catégorie BNB Chain Ecosystem,Meme,Cat-Themed ?

En tant que token BNB Chain Ecosystem,Meme,Cat-Themed, LCAT concurrence d'autres actifs similaires en fonction de son utilité, de son offre, de son adoption et des tendances de performance.

Quelles sont les tendances économiques à long terme du token ?

Les émissions, les brûlures, les calendriers de déverrouillage et les récompenses de staking — souvent liés à l'économie de -- — peuvent affecter l'offre future et la confiance du marché.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Lion Cat

Dernière mise à jour de la page : 2026-01-06 13:31:18 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Lion Cat (LCAT)

Temps (UTC+8)TypeInformation
01-05 20:45:00Mises à jour de l'industrie
Les entrées mondiales d'actifs numériques ont atteint 47,2 milliards de dollars en 2025
01-05 18:28:00Mises à jour de l'industrie
Le marché crypto montre un rebond résilient au début de 2026, Bitcoin mène les gains parmi les cryptos principaux
01-05 04:38:00Mises à jour de l'industrie
191 millions de dollars de liquidations sur le réseau au cours des dernières 24 heures, principalement des positions courtes
01-04 22:28:00Mises à jour de l'industrie
Cette semaine, l'afflux net cumulé des ETF Bitcoin au comptant américains a atteint 459 millions de dollars
01-04 17:26:00Mises à jour de l'industrie
Les altcoins progressent largement, MYX bondit de plus de 61 % en 24 heures
01-03 15:35:45Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré des entrées nettes de 471,3 millions de dollars, tandis que les ETF Ethereum ont enregistré des entrées nettes de 174,5 millions de dollars

Découvrez-en plus sur Lion Cat

Plus de cryptomonnaies à explorer

Principales cryptomonnaies avec données de marché disponibles sur MEXC

Tendances

Les cryptomonnaies tendance qui attirent actuellement l'attention du marché

Bitcoin

Bitcoin

BTC
XRP

XRP

XRP
Bonk

Bonk

BONK
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Nouvellement ajoutés

Les cryptomonnaies récemment listées qui sont disponibles pour le trading

QIE Blockchain

QIE Blockchain

QIE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Brevis

Brevis

BREV

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DEPINSIM

DEPINSIM

ESIM

$0.1170
$0.1170$0.1170

+134.00%

114514

114514

114514

$0.037000
$0.037000$0.037000

+270.25%

The9bit

The9bit

9BIT

$0.009420
$0.009420$0.009420

+11.18%

Plus fortes hausses

Les plus fortes hausses crypto du jour

REWARDS ON PROJECT

REWARDS ON PROJECT

RWD

$0.0000000000000000015000
$0.0000000000000000015000$0.0000000000000000015000

+837.50%

114514

114514

114514

$0.037000
$0.037000$0.037000

+270.25%

DreamCraft

DreamCraft

DREAMCRAFT

$0.0000000005702
$0.0000000005702$0.0000000005702

+138.07%

DEPINSIM

DEPINSIM

ESIM

$0.1170
$0.1170$0.1170

+134.00%

ONYXCOIN

ONYXCOIN

XCN

$0.0090890
$0.0090890$0.0090890

+34.05%

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.