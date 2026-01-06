Qu’est-ce que Lion Cat ?

LCAT (Lion CAT) est une memecoin axée sur la communauté sur la chaîne BNB, réunissant des passionnés de crypto ayant un esprit audacieux et aventurier. Inspirée par la force des lions, LCAT vise à offrir une expérience amusante et engageante tout en construisant une communauté dévouée et en atteignant de nouveaux sommets dans l’univers des cryptomonnaies !

En quoi Lion Cat est-elle unique ?

Destiné aux étoiles dès maintenant, avec son vaisseau presque terminé et son courage entièrement intact, Leo est prêt. Ses yeux sont fixés sur la Lune, et rien ne pourra s’interposer sur sa route. En levant les yeux vers le ciel nocturne, sa crinière de lion flottant doucement dans la brise légère, Leo sait que son destin se trouve parmi les étoiles. Lion Cat, le chat-lion, ne se contente pas de construire un vaisseau ; il bâtit un héritage. Bientôt, le monde connaîtra l’histoire du chat qui est devenu lion et a rugi jusqu’à la Lune.

Quel est le prix actuel de Lion Cat ?

Négocié à $0.01112848, Lion Cat a affiché une variation de prix de 0.01 % au cours des dernières 24 heures.

Comment l'offre de tokens influence-t-elle la valorisation de LCAT ?

L'offre joue un rôle majeur : avec 540750000.0 tokens en circulation, la rareté ou l'inflation peut influencer significativement le comportement des prix sur le long terme.

Quelle est la capitalisation boursière de Lion Cat ?

Sa capitalisation boursière s'élève à $6017718, ce qui lui vaut le rang n°2024 dans le monde et témoigne de l'ampleur de l'adoption du réseau.

Quelle est l'activité de trading sur 24 heures ?

LCAT a enregistré un volume d'échanges de $--, ce qui reflète sa liquidité actuelle et l'activité des utilisateurs.

Quelle est la fourchette de prix sur 24 heures ?

Il s'est échangé entre $0.01112075 et $0.01113257, aidant ainsi les investisseurs à évaluer la dynamique à court terme.

Comment Lion Cat s'intègre-t-il dans la catégorie BNB Chain Ecosystem,Meme,Cat-Themed ?

En tant que token BNB Chain Ecosystem,Meme,Cat-Themed, LCAT concurrence d'autres actifs similaires en fonction de son utilité, de son offre, de son adoption et des tendances de performance.

Quelles sont les tendances économiques à long terme du token ?

Les émissions, les brûlures, les calendriers de déverrouillage et les récompenses de staking — souvent liés à l'économie de -- — peuvent affecter l'offre future et la confiance du marché.