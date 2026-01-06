Prix de liquid gold aujourd'hui

Le prix de liquid gold (PISS) en direct est actuellement de $ 0.00000646, avec une variation de 2.90 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de PISS en USD est de $ 0.00000646 par PISS.

liquid gold se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 6,260.94 et une offre en circulation de 969.61M PISS. Au cours des dernières 24 heures, PISS a été échangé entre $ 0.00000618 (plus bas) et $ 0.00000646 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00183202, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.0000055.

En termes de performance à court terme, PISS a varié de +0.27% au cours de la dernière heure et de +1.29% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour liquid gold (PISS)

Capitalisation boursière $ 6.26K$ 6.26K $ 6.26K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 6.26K$ 6.26K $ 6.26K Offre en circulation 969.61M 969.61M 969.61M Offre totale 969,605,263.360666 969,605,263.360666 969,605,263.360666

La capitalisation boursière actuelle de liquid gold est de $ 6.26K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PISS est de 969.61M, avec une offre totale de 969605263.360666. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 6.26K.