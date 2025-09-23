Informations sur le prix de LNKD Networks (LNKD) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.0001958 $ 0.0001958 $ 0.0001958 Bas 24 h $ 0.00021583 $ 0.00021583 $ 0.00021583 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.0001958$ 0.0001958 $ 0.0001958 Haut 24 h $ 0.00021583$ 0.00021583 $ 0.00021583 Sommet historique $ 0.00021697$ 0.00021697 $ 0.00021697 Prix le plus bas $ 0.0001958$ 0.0001958 $ 0.0001958 Variation du prix (1 h) +1.00% Changement de prix (1J) -6.62% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de LNKD Networks (LNKD) est de $0.0001989. Au cours des dernières 24 heures, LNKD a évolué entre un minimum de $ 0.0001958 et un maximum de $ 0.00021583, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LNKD est $ 0.00021697, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0001958.

En termes de performance à court terme, LNKD a évolué de +1.00% au cours de la dernière heure, -6.62% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour LNKD Networks (LNKD)

Capitalisation boursière $ 79.87K$ 79.87K $ 79.87K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 199.68K$ 199.68K $ 199.68K Offre en circulation 400.00M 400.00M 400.00M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de LNKD Networks est de $ 79.87K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LNKD est de 400.00M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 199.68K.