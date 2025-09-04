Informations sur le prix de Louie (LOUIE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00764044 $ 0.00764044 $ 0.00764044 Bas 24 h $ 0.00847997 $ 0.00847997 $ 0.00847997 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00764044$ 0.00764044 $ 0.00764044 Haut 24 h $ 0.00847997$ 0.00847997 $ 0.00847997 Sommet historique $ 0.00847997$ 0.00847997 $ 0.00847997 Prix le plus bas $ 0.00764044$ 0.00764044 $ 0.00764044 Variation du prix (1 h) -1.76% Changement de prix (1J) +0.27% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Louie (LOUIE) est de $0.00809998. Au cours des dernières 24 heures, LOUIE a évolué entre un minimum de $ 0.00764044 et un maximum de $ 0.00847997, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LOUIE est $ 0.00847997, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00764044.

En termes de performance à court terme, LOUIE a évolué de -1.76% au cours de la dernière heure, +0.27% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Louie (LOUIE)

Capitalisation boursière $ 8.10M$ 8.10M $ 8.10M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 8.10M$ 8.10M $ 8.10M Offre en circulation 999.41M 999.41M 999.41M Offre totale 999,411,127.274 999,411,127.274 999,411,127.274

La capitalisation boursière actuelle de Louie est de $ 8.10M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LOUIE est de 999.41M, avec une offre totale de 999411127.274. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 8.10M.