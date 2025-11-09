Prix de Memeputer aujourd'hui

Le prix de Memeputer (MEMEPUTER) en direct est actuellement de $ 0.00083211, avec une variation de 16.92 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de MEMEPUTER en USD est de $ 0.00083211 par MEMEPUTER.

Memeputer se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 695,352 et une offre en circulation de 835.64M MEMEPUTER. Au cours des dernières 24 heures, MEMEPUTER a été échangé entre $ 0.00063514 (plus bas) et $ 0.00087509 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00386168, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00006515.

En termes de performance à court terme, MEMEPUTER a varié de -0.86% au cours de la dernière heure et de -27.36% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Memeputer (MEMEPUTER)

Capitalisation boursière $ 695.35K$ 695.35K $ 695.35K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 695.35K$ 695.35K $ 695.35K Offre en circulation 835.64M 835.64M 835.64M Offre totale 835,641,285.7483447 835,641,285.7483447 835,641,285.7483447

La capitalisation boursière actuelle de Memeputer est de $ 695.35K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MEMEPUTER est de 835.64M, avec une offre totale de 835641285.7483447. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 695.35K.