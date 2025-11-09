Prix de Microsoft xStock aujourd'hui

Le prix de Microsoft xStock (MSFTX) en direct est actuellement de $ 507.43, avec une variation de 1.14 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de MSFTX en USD est de $ 507.43 par MSFTX.

Microsoft xStock se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 1,400,836 et une offre en circulation de 2.76K MSFTX. Au cours des dernières 24 heures, MSFTX a été échangé entre $ 507.43 (plus bas) et $ 516.46 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 767.64, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 490.75.

En termes de performance à court terme, MSFTX a varié de -0.38% au cours de la dernière heure et de -5.61% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Microsoft xStock (MSFTX)

Capitalisation boursière $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 12.55M$ 12.55M $ 12.55M Offre en circulation 2.76K 2.76K 2.76K Offre totale 24,724.15289199083 24,724.15289199083 24,724.15289199083

La capitalisation boursière actuelle de Microsoft xStock est de $ 1.40M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MSFTX est de 2.76K, avec une offre totale de 24724.15289199083. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 12.55M.