Informations sur le prix de MicroStrategy xStock (MSTRX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 294.96 $ 294.96 $ 294.96 Bas 24 h $ 325.26 $ 325.26 $ 325.26 Haut 24 h Bas 24 h $ 294.96$ 294.96 $ 294.96 Haut 24 h $ 325.26$ 325.26 $ 325.26 Sommet historique $ 462.34$ 462.34 $ 462.34 Prix le plus bas $ 294.96$ 294.96 $ 294.96 Variation du prix (1 h) +0.09% Changement de prix (1J) -6.31% Variation du prix (7 j) -13.77% Variation du prix (7 j) -13.77%

Le prix en temps réel de MicroStrategy xStock (MSTRX) est de $302.47. Au cours des dernières 24 heures, MSTRX a évolué entre un minimum de $ 294.96 et un maximum de $ 325.26, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MSTRX est $ 462.34, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 294.96.

En termes de performance à court terme, MSTRX a évolué de +0.09% au cours de la dernière heure, -6.31% sur 24 heures et de -13.77% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour MicroStrategy xStock (MSTRX)

Capitalisation boursière $ 7.33M$ 7.33M $ 7.33M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 15.91M$ 15.91M $ 15.91M Offre en circulation 24.24K 24.24K 24.24K Offre totale 52,599.5211345 52,599.5211345 52,599.5211345

La capitalisation boursière actuelle de MicroStrategy xStock est de $ 7.33M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MSTRX est de 24.24K, avec une offre totale de 52599.5211345. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 15.91M.