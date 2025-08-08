Prix de MonaCoin (MONA)
Le prix de MonaCoin (MONA) est actuellement de 0.172913 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de MONA en USD est mis à jour en temps réel.
Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de MONA en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de MONA.
Aujourd'hui, la variation du prix de MonaCoin en USD était de $ +0.00207512.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de MonaCoin en USD était de $ +0.0457090155.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de MonaCoin en USD était de $ -0.0029835792.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de MonaCoin en USD était de $ -0.05235958392688637.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ +0.00207512
|+1.21%
|30 jours
|$ +0.0457090155
|+26.43%
|60 jours
|$ -0.0029835792
|-1.72%
|90 jours
|$ -0.05235958392688637
|-23.24%
Découvrez la dernière analyse de prix de MonaCoin : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :
+0.08%
+1.21%
+3.96%
Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :
MonaCoin is an open source digital currency and a peer-to-peer (p2p) payment network. Dubbed by its creators as “the first Japanese cryptocurrency,” the coin has become somewhat of Japan’s national alternative to Bitcoin or Litecoin. Like its predecessors, the coin was created purely to serve as P2P electronic cash, a decentralized digital currency aimed at Japanese citizens. There are a few key differences that set it apart from the coins that came before it, and this guide is dedicated to drawing out these differences. Conceived in December of 2013, Monacoin was officially born on January 1st, 2014 with no premine. A Bitcoin Talk Forum on the same date details the coin’s launch and its specifications. A soft fork was executed at block 937440 to implement Segwit, a move made to keep it in line with Bitcoin, Litecoin, Vertcoin, and other payment-focused cryptocurrencies. In addition, the Monacoin team has reportedly implemented the Lightning Network for their coin. Speaking of soft forks, Monacoin is actually a hard fork of Litecoin, something we’ll take into account further as we look into its specs below. Monacoin was originally founded by the pseudonymous Mr. Wantanabe, no doubt in homage to Bitcoin’s Satoshi Nakamoto. Besides this pen name, the rest of the coin’s team is completely anonymous, so there’s nothing to report on here. In addition, the project has no visible roadmap on its site or anywhere else online. The team does seem to stay on top of updates and upgrades, however, as the Segwit and Lyra2REv2 updates and Lightning Network implementation suggest. It is popular in Japan where it was developed. It Uses Lyra2REv2 and Dark Gravity Wave v3 algorithm to ensure fairer mining opportunities, success rate and difficult levels of mining process respectively. Monacoin is the first cryptocurrency from Japan. It has received wide support and success in the country and is not crossing the national boundary to try and become a global phenomenon. While that is not going to happen in the next year or two, it does have the making of a good crypto token. It is steadily improving its service and has constantly strived to give its users the best possible experience. When Scrypt compliant ASIC miners appeared they switched to Lyra2REv2 to ensure the mining MONA remains a fair battle between miners from around the world. The instance of a Japanese national using Monacoin to buy land made news in the country and beyond, spreading the popularity of the coin.
MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !
Comprendre la tokenomics de MonaCoin (MONA) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token MONA !
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.
|1 MONA à VND
₫4,550.205595
|1 MONA à AUD
A$0.26455689
|1 MONA à GBP
￡0.12795562
|1 MONA à EUR
€0.14697605
|1 MONA à USD
$0.172913
|1 MONA à MYR
RM0.73315112
|1 MONA à TRY
₺7.03582997
|1 MONA à JPY
¥25.418211
|1 MONA à ARS
ARS$229.32586625
|1 MONA à RUB
₽13.74139611
|1 MONA à INR
₹15.16274097
|1 MONA à IDR
Rp2,834.63889072
|1 MONA à KRW
₩240.49085866
|1 MONA à PHP
₱9.84912448
|1 MONA à EGP
￡E.8.39319702
|1 MONA à BRL
R$0.93891759
|1 MONA à CAD
C$0.23689081
|1 MONA à BDT
৳21.03486645
|1 MONA à NGN
₦264.79723907
|1 MONA à UAH
₴7.17416037
|1 MONA à VES
Bs22.132864
|1 MONA à CLP
$167.552697
|1 MONA à PKR
Rs49.0381268
|1 MONA à KZT
₸93.26408481
|1 MONA à THB
฿5.59373555
|1 MONA à TWD
NT$5.16491131
|1 MONA à AED
د.إ0.63459071
|1 MONA à CHF
Fr0.1383304
|1 MONA à HKD
HK$1.35563792
|1 MONA à MAD
.د.م1.56486265
|1 MONA à MXN
$3.21791093
|1 MONA à PLN
zł0.63113245
|1 MONA à RON
лв0.75390068
|1 MONA à SEK
kr1.6599648
|1 MONA à BGN
лв0.28876471
|1 MONA à HUF
Ft58.85266868
|1 MONA à CZK
Kč3.62944387
|1 MONA à KWD
د.ك0.052738465
|1 MONA à ILS
₪0.59309159