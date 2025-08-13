Qu'est-ce que Most Wanted (MOST)

Nobody wants to be the least wanted! Richard Heart's official Memecoin Deployed on pump.tires by the same wallet that created PUMP & TRUMP. Most wanted is Richard Heart's #1 memecoin and the 1st token launched on the pump.tires platform on Pulsechain. Richard Heart is currently wanted by Interpol and is the Most Wanted man in crypto. Richard is fighting for freedom of speech and has successfully defeated the SEC. Launched by Richard Heart himself, Most Wanted is the ultimate FU to Interpol in the form of a memecoin.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Tokenomics de Most Wanted (MOST)

Comprendre la tokenomics de Most Wanted (MOST) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token MOST !