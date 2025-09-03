Informations sur le prix de New Ancient DNA Cloned Wolf (REMUS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00008656 $ 0.00008656 $ 0.00008656 Bas 24 h $ 0.00009176 $ 0.00009176 $ 0.00009176 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00008656$ 0.00008656 $ 0.00008656 Haut 24 h $ 0.00009176$ 0.00009176 $ 0.00009176 Sommet historique $ 0.00522221$ 0.00522221 $ 0.00522221 Prix le plus bas $ 0.00004344$ 0.00004344 $ 0.00004344 Variation du prix (1 h) +1.23% Changement de prix (1J) +0.14% Variation du prix (7 j) -5.83% Variation du prix (7 j) -5.83%

Le prix en temps réel de New Ancient DNA Cloned Wolf (REMUS) est de $0.00009109. Au cours des dernières 24 heures, REMUS a évolué entre un minimum de $ 0.00008656 et un maximum de $ 0.00009176, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de REMUS est $ 0.00522221, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00004344.

En termes de performance à court terme, REMUS a évolué de +1.23% au cours de la dernière heure, +0.14% sur 24 heures et de -5.83% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour New Ancient DNA Cloned Wolf (REMUS)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 91.01K$ 91.01K $ 91.01K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 999,196,128.131926 999,196,128.131926 999,196,128.131926

La capitalisation boursière actuelle de New Ancient DNA Cloned Wolf est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de REMUS est de 0.00, avec une offre totale de 999196128.131926. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 91.01K.