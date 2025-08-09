Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de KIRBY en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de KIRBY.

Le prix de New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) est actuellement de 0.00003474 USD avec une capitalisation boursière de $ 34.71K USD. Le prix de KIRBY en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de New Baby Elephant Houston Zoo en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de New Baby Elephant Houston Zoo en USD était de $ -0.0000033515.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de New Baby Elephant Houston Zoo en USD était de $ +0.0000005039.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de New Baby Elephant Houston Zoo en USD était de $ -0.00000494681577238503.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 +1.32% 30 jours $ -0.0000033515 -9.64% 60 jours $ +0.0000005039 +1.45% 90 jours $ -0.00000494681577238503 -12.46%

Analyse de prix de New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY)

Découvrez la dernière analyse de prix de New Baby Elephant Houston Zoo : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00003416$ 0.00003416 $ 0.00003416 Haut 24 h $ 0.00003524$ 0.00003524 $ 0.00003524 Sommet historique $ 0.01773507$ 0.01773507 $ 0.01773507 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) +1.32% Variation du prix (7 j) +5.40%

Informations de marché pour New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :