Prix de nose aujourd'hui

Le prix de nose (NOSE) en direct est actuellement de $ 0.00001036, avec une variation de 0.11 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de NOSE en USD est de $ 0.00001036 par NOSE.

nose se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 10,350.41 et une offre en circulation de 999.29M NOSE. Au cours des dernières 24 heures, NOSE a été échangé entre $ 0.00000987 (plus bas) et $ 0.00001044 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00048881, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00000987.

En termes de performance à court terme, NOSE a varié de -0.66% au cours de la dernière heure et de -23.62% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour nose (NOSE)

Capitalisation boursière $ 10.35K$ 10.35K $ 10.35K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 10.35K$ 10.35K $ 10.35K Offre en circulation 999.29M 999.29M 999.29M Offre totale 999,286,324.55765 999,286,324.55765 999,286,324.55765

La capitalisation boursière actuelle de nose est de $ 10.35K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de NOSE est de 999.29M, avec une offre totale de 999286324.55765. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 10.35K.