Informations sur le prix de NPCS AI (XNPCS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00047158 $ 0.00047158 $ 0.00047158 Bas 24 h $ 0.00049356 $ 0.00049356 $ 0.00049356 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00047158$ 0.00047158 $ 0.00047158 Haut 24 h $ 0.00049356$ 0.00049356 $ 0.00049356 Sommet historique $ 0.0100999$ 0.0100999 $ 0.0100999 Prix le plus bas $ 0.00047158$ 0.00047158 $ 0.00047158 Variation du prix (1 h) -0.68% Changement de prix (1J) -0.21% Variation du prix (7 j) -24.85% Variation du prix (7 j) -24.85%

Le prix en temps réel de NPCS AI (XNPCS) est de $0.00048392. Au cours des dernières 24 heures, XNPCS a évolué entre un minimum de $ 0.00047158 et un maximum de $ 0.00049356, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de XNPCS est $ 0.0100999, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00047158.

En termes de performance à court terme, XNPCS a évolué de -0.68% au cours de la dernière heure, -0.21% sur 24 heures et de -24.85% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour NPCS AI (XNPCS)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 3.03M$ 3.03M $ 3.03M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 6,176,345,513.847097 6,176,345,513.847097 6,176,345,513.847097

La capitalisation boursière actuelle de NPCS AI est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de XNPCS est de 0.00, avec une offre totale de 6176345513.847097. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 3.03M.