Informations sur le prix de nufdog (NUF) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00007819 $ 0.00007819 $ 0.00007819 Bas 24 h $ 0.00029395 $ 0.00029395 $ 0.00029395 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00007819$ 0.00007819 $ 0.00007819 Haut 24 h $ 0.00029395$ 0.00029395 $ 0.00029395 Sommet historique $ 0.00029395$ 0.00029395 $ 0.00029395 Prix le plus bas $ 0.00007819$ 0.00007819 $ 0.00007819 Variation du prix (1 h) -12.11% Changement de prix (1J) -41.05% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de nufdog (NUF) est de $0.00015917. Au cours des dernières 24 heures, NUF a évolué entre un minimum de $ 0.00007819 et un maximum de $ 0.00029395, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de NUF est $ 0.00029395, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00007819.

En termes de performance à court terme, NUF a évolué de -12.11% au cours de la dernière heure, -41.05% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour nufdog (NUF)

Capitalisation boursière $ 164.22K$ 164.22K $ 164.22K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 164.22K$ 164.22K $ 164.22K Offre en circulation 999.94M 999.94M 999.94M Offre totale 999,944,970.453389 999,944,970.453389 999,944,970.453389

La capitalisation boursière actuelle de nufdog est de $ 164.22K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de NUF est de 999.94M, avec une offre totale de 999944970.453389. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 164.22K.