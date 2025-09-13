Informations sur le prix de Nyan Cat (NYAN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00088224 Haut 24 h $ 0.0013924 Sommet historique $ 0.00522617 Prix le plus bas $ 0.00050251 Variation du prix (1 h) +0.29% Changement de prix (1J) +28.67% Variation du prix (7 j) -24.76%

Le prix en temps réel de Nyan Cat (NYAN) est de $0.00114791. Au cours des dernières 24 heures, NYAN a évolué entre un minimum de $ 0.00088224 et un maximum de $ 0.0013924, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de NYAN est $ 0.00522617, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00050251.

En termes de performance à court terme, NYAN a évolué de +0.29% au cours de la dernière heure, +28.67% sur 24 heures et de -24.76% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Nyan Cat (NYAN)

Capitalisation boursière $ 1.15M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.15M Offre en circulation 999.98M Offre totale 999,979,528.701393

La capitalisation boursière actuelle de Nyan Cat est de $ 1.15M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de NYAN est de 999.98M, avec une offre totale de 999979528.701393. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.15M.