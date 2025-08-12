Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de FO en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de FO.

Le prix de Official FO (FO) est actuellement de 0.792898 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de FO en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Official FO (FO) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Official FO en USD était de $ -0.0015099153096066.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Official FO en USD était de $ +0.1695813769.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Official FO en USD était de $ +0.2522338573.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Official FO en USD était de $ +0.0758132815791948.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ -0.0015099153096066 -0.19% 30 jours $ +0.1695813769 +21.39% 60 jours $ +0.2522338573 +31.81% 90 jours $ +0.0758132815791948 +10.57%

Analyse de prix de Official FO (FO)

Découvrez la dernière analyse de prix de Official FO : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.792595$ 0.792595 $ 0.792595 Haut 24 h $ 0.801028$ 0.801028 $ 0.801028 Sommet historique $ 0.801028$ 0.801028 $ 0.801028 Variation du prix (1 h) -0.06% Changement de prix (1J) -0.19% Variation du prix (7 j) +7.97%

Informations de marché pour Official FO (FO)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :