Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de OMEGAX en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de OMEGAX.

Le prix de OmegaX Health (OMEGAX) est actuellement de 0.00100682 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de OMEGAX en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de OmegaX Health (OMEGAX) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de OmegaX Health en USD était de $ -0.000111490729874375.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de OmegaX Health en USD était de $ -0.0002205384.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de OmegaX Health en USD était de $ -0.0004278187.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de OmegaX Health en USD était de $ +0.00066560952591706754.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ -0.000111490729874375 -9.96% 30 jours $ -0.0002205384 -21.90% 60 jours $ -0.0004278187 -42.49% 90 jours $ +0.00066560952591706754 +195.07%

Analyse de prix de OmegaX Health (OMEGAX)

Découvrez la dernière analyse de prix de OmegaX Health : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00100463$ 0.00100463 $ 0.00100463 Haut 24 h $ 0.00112399$ 0.00112399 $ 0.00112399 Sommet historique $ 0.00288747$ 0.00288747 $ 0.00288747 Variation du prix (1 h) -1.82% Changement de prix (1J) -9.96% Variation du prix (7 j) +4.52%

Informations de marché pour OmegaX Health (OMEGAX)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :