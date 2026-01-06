Prix de OmniFlix Network aujourd'hui

Le prix de OmniFlix Network (FLIX) en direct est actuellement de $ 0.00662925, avec une variation de 4.10 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de FLIX en USD est de $ 0.00662925 par FLIX.

OmniFlix Network se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 3,408,935 et une offre en circulation de 516.42M FLIX. Au cours des dernières 24 heures, FLIX a été échangé entre $ 0.00423988 (plus bas) et $ 0.00693258 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.493157, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00156303.

En termes de performance à court terme, FLIX a varié de +0.57% au cours de la dernière heure et de +80.26% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour OmniFlix Network (FLIX)

Capitalisation boursière $ 3.41M$ 3.41M $ 3.41M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 3.74M$ 3.74M $ 3.74M Offre en circulation 516.42M 516.42M 516.42M Offre totale 566,698,997.128205 566,698,997.128205 566,698,997.128205

La capitalisation boursière actuelle de OmniFlix Network est de $ 3.41M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de FLIX est de 516.42M, avec une offre totale de 566698997.128205. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 3.74M.