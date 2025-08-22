Informations sur le prix de Omnipair (OMFG) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.376432 $ 0.376432 $ 0.376432 Bas 24 h $ 0.605674 $ 0.605674 $ 0.605674 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.376432$ 0.376432 $ 0.376432 Haut 24 h $ 0.605674$ 0.605674 $ 0.605674 Sommet historique $ 0.605674$ 0.605674 $ 0.605674 Prix le plus bas $ 0.362256$ 0.362256 $ 0.362256 Variation du prix (1 h) -1.68% Changement de prix (1J) +8.36% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Omnipair (OMFG) est de $0.416248. Au cours des dernières 24 heures, OMFG a évolué entre un minimum de $ 0.376432 et un maximum de $ 0.605674, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de OMFG est $ 0.605674, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.362256.

En termes de performance à court terme, OMFG a évolué de -1.68% au cours de la dernière heure, +8.36% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Omnipair (OMFG)

Capitalisation boursière $ 5.00M$ 5.00M $ 5.00M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 5.00M$ 5.00M $ 5.00M Offre en circulation 12.00M 12.00M 12.00M Offre totale 11,999,983.258187 11,999,983.258187 11,999,983.258187

La capitalisation boursière actuelle de Omnipair est de $ 5.00M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de OMFG est de 12.00M, avec une offre totale de 11999983.258187. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 5.00M.