Prix de Otto AI aujourd'hui

Le prix de Otto AI (OTTO) en direct est actuellement de $ 0.00228841, avec une variation de 12.17 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de OTTO en USD est de $ 0.00228841 par OTTO.

Otto AI se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 891,995 et une offre en circulation de 388.77M OTTO. Au cours des dernières 24 heures, OTTO a été échangé entre $ 0.00203445 (plus bas) et $ 0.00232974 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00427831, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00084743.

En termes de performance à court terme, OTTO a varié de -1.10% au cours de la dernière heure et de +54.06% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Otto AI (OTTO)

Capitalisation boursière $ 892.00K$ 892.00K $ 892.00K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.28M$ 2.28M $ 2.28M Offre en circulation 388.77M 388.77M 388.77M Offre totale 995,766,872.1421677 995,766,872.1421677 995,766,872.1421677

La capitalisation boursière actuelle de Otto AI est de $ 892.00K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de OTTO est de 388.77M, avec une offre totale de 995766872.1421677. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.28M.