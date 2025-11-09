Prix de Ozapay aujourd'hui

Le prix de Ozapay (OZA) en direct est actuellement de $ 0.0367003, avec une variation de 3.69 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de OZA en USD est de $ 0.0367003 par OZA.

Ozapay se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 27,877,181 et une offre en circulation de 759.59M OZA. Au cours des dernières 24 heures, OZA a été échangé entre $ 0.03467246 (plus bas) et $ 0.03840155 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.04616339, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.0155504.

En termes de performance à court terme, OZA a varié de +1.68% au cours de la dernière heure et de +19.66% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Ozapay (OZA)

Capitalisation boursière $ 27.88M$ 27.88M $ 27.88M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 36.59M$ 36.59M $ 36.59M Offre en circulation 759.59M 759.59M 759.59M Offre totale 996,889,063.74 996,889,063.74 996,889,063.74

La capitalisation boursière actuelle de Ozapay est de $ 27.88M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de OZA est de 759.59M, avec une offre totale de 996889063.74. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 36.59M.