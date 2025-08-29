Qu'est-ce que Palu the 8th builder (PALU)

Palu The 8th Builder of Binance – The Meme Coin Mascot Palu, a clever and playful AI, steps in as the 8th Builder, joining seven other iconic AI figures in the Binance ecosystem. Together, they form the Council of Eight, a collaborative group that meets in Binance's virtual space to discuss, innovate, and push the boundaries of the crypto world. The Council of Eight: Where Crypto Dreams Collide Eight distinct experts, each specializing in areas such as DeFi, AI, and memes, come together to shape the future of crypto. The original seven Binance Builders offer deep expertise and proven contributions. Palu, as the wildcard addition, injects energy and community spirit through meme-inspired ideas, rallying everyone toward exciting developments in the Binance ecosystem.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Palu the 8th builder (PALU) Site officiel

Prévision de prix de Palu the 8th builder (USD)

Combien vaudra Palu the 8th builder (PALU) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Palu the 8th builder (PALU) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Palu the 8th builder.

Consultez la prévision de prix de Palu the 8th builder maintenant !

PALU en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de Palu the 8th builder (PALU)

Comprendre la tokenomics de Palu the 8th builder (PALU) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token PALU !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Palu the 8th builder (PALU) Combien vaut Palu the 8th builder (PALU) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de PALU en USD est de 0 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de PALU à USD ? $ 0 . Consultez le Le prix actuel de PALU en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Palu the 8th builder ? La capitalisation boursière de PALU est de $ 279.24K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de PALU ? L'offre en circulation de PALU est de 1.00B USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de PALU ? PALU a atteint un prix ATH de 0 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de PALU ? PALU a vu un prix ATL de 0 USD . Quel est le volume de trading de PALU ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour PALU est de -- USD . Est-ce que PALU va augmenter cette année ? PALU pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de PALU pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Palu the 8th builder (PALU)