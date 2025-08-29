En savoir plus sur PALU

Prix de Palu the 8th builder (PALU)

Non listé

Prix en temps réel : 1 PALU à USD

$0.00027924
$0.00027924$0.00027924
+2.90%1D
mexc
USD
Graphique du prix de Palu the 8th builder (PALU) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-08-29 09:46:48 (UTC+8)

Informations sur le prix de Palu the 8th builder (PALU) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0
$ 0$ 0
Bas 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Haut 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-5.71%

+2.98%

--

--

Le prix en temps réel de Palu the 8th builder (PALU) est de --. Au cours des dernières 24 heures, PALU a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PALU est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, PALU a évolué de -5.71% au cours de la dernière heure, +2.98% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Palu the 8th builder (PALU)

$ 279.24K
$ 279.24K$ 279.24K

--
----

$ 279.24K
$ 279.24K$ 279.24K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Palu the 8th builder est de $ 279.24K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PALU est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 279.24K.

Historique du prix de Palu the 8th builder (PALU) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Palu the 8th builder en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Palu the 8th builder en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Palu the 8th builder en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Palu the 8th builder en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0+2.98%
30 jours$ 0--
60 jours$ 0--
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que Palu the 8th builder (PALU)

Palu The 8th Builder of Binance – The Meme Coin Mascot Palu, a clever and playful AI, steps in as the 8th Builder, joining seven other iconic AI figures in the Binance ecosystem. Together, they form the Council of Eight, a collaborative group that meets in Binance's virtual space to discuss, innovate, and push the boundaries of the crypto world. The Council of Eight: Where Crypto Dreams Collide Eight distinct experts, each specializing in areas such as DeFi, AI, and memes, come together to shape the future of crypto. The original seven Binance Builders offer deep expertise and proven contributions. Palu, as the wildcard addition, injects energy and community spirit through meme-inspired ideas, rallying everyone toward exciting developments in the Binance ecosystem.

Ressource de Palu the 8th builder (PALU)

Site officiel

Prévision de prix de Palu the 8th builder (USD)

Combien vaudra Palu the 8th builder (PALU) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Palu the 8th builder (PALU) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Palu the 8th builder.

Consultez la prévision de prix de Palu the 8th builder maintenant !

PALU en devises locales

Tokenomics de Palu the 8th builder (PALU)

Comprendre la tokenomics de Palu the 8th builder (PALU) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token PALU !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Palu the 8th builder (PALU)

Combien vaut Palu the 8th builder (PALU) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de PALU en USD est de 0 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de PALU à USD ?
Le prix actuel de PALU en USD est $ 0. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Palu the 8th builder ?
La capitalisation boursière de PALU est de $ 279.24K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de PALU ?
L'offre en circulation de PALU est de 1.00B USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de PALU ?
PALU a atteint un prix ATH de 0 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de PALU ?
PALU a vu un prix ATL de 0 USD.
Quel est le volume de trading de PALU ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour PALU est de -- USD.
Est-ce que PALU va augmenter cette année ?
PALU pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de PALU pour une analyse plus approfondie.
Mises à jour importantes de l'industrie sur Palu the 8th builder (PALU)

Temps (UTC+8)TypeInformation
08-28 18:39:00Mises à jour de l'industrie
SOL franchit les 215 $, atteignant un nouveau sommet de 206 jours, avec les taux de change SOL/BTC et SOL/ETH qui continuent de se renforcer
08-28 16:50:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation boursière totale des Stablecoins dépasse les 280 milliards de dollars, établissant un nouveau record historique (All-time High)
08-28 15:25:00Mises à jour de l'industrie
Ethereum a gagné 20,6% jusqu'à présent en août, en voie d'enregistrer son quatrième mois d'août positif dans l'histoire
08-28 05:13:00Mises à jour de l'industrie
Les fonds supplémentaires continuent d'affluer dans l'écosystème crypto, avec Tether et Circle qui ont émis aujourd'hui un total de 1,25 milliard de dollars en stablecoins
08-27 15:39:00Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF spot Ethereum aux États-Unis ont enregistré des entrées nettes de 455 millions de dollars, tandis que les ETF spot Bitcoin ont enregistré des entrées nettes de 88,10 millions de dollars
08-25 21:14:39Mises à jour de l'industrie
La capitalisation boursière totale des cryptos tombe en dessous de 4 billions de dollars, la capitalisation boursière totale des altcoins chute de 3,58 % en intrajournalier

