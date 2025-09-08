Informations sur le prix de Pandu Pandas (PANDU) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0.00000127 $ 0.00000127 $ 0.00000127 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0.00000127$ 0.00000127 $ 0.00000127 Sommet historique $ 0.00000193$ 0.00000193 $ 0.00000193 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -7.81% Changement de prix (1J) -18.17% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Pandu Pandas (PANDU) est de --. Au cours des dernières 24 heures, PANDU a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0.00000127, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PANDU est $ 0.00000193, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, PANDU a évolué de -7.81% au cours de la dernière heure, -18.17% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Pandu Pandas (PANDU)

Capitalisation boursière $ 74.72K$ 74.72K $ 74.72K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 74.72K$ 74.72K $ 74.72K Offre en circulation 100.00B 100.00B 100.00B Offre totale 99,999,377,352.97404 99,999,377,352.97404 99,999,377,352.97404

La capitalisation boursière actuelle de Pandu Pandas est de $ 74.72K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PANDU est de 100.00B, avec une offre totale de 99999377352.97404. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 74.72K.