Prix de Paper Bag aujourd'hui

Le prix de Paper Bag (PAPER) en direct est actuellement de $ 0.00001142, avec une variation de 1.95 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de PAPER en USD est de $ 0.00001142 par PAPER.

Paper Bag se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 11,411.0 et une offre en circulation de 999.31M PAPER. Au cours des dernières 24 heures, PAPER a été échangé entre $ 0.00001125 (plus bas) et $ 0.00001184 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00014496, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00001077.

En termes de performance à court terme, PAPER a varié de -0.20% au cours de la dernière heure et de -35.53% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Paper Bag (PAPER)

Capitalisation boursière $ 11.41K$ 11.41K $ 11.41K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 11.41K$ 11.41K $ 11.41K Offre en circulation 999.31M 999.31M 999.31M Offre totale 999,308,156.1532798 999,308,156.1532798 999,308,156.1532798

